ЦАХАЛ атакует Тегеран: авиаудары по стратегическим объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну широкомасштабных ударов по объектам инфраструктуры Тегерана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители израильских вооруженных сил.

"По данным военного командования, авиаудары нацелены на ключевые объекты, связанные с военной и оборонной инфраструктурой Ирана", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Кроме того, ЦАХАЛ зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.

"Оборонительные системы работают над перехватом угрозы. В последние минуты Командование тыловых служб направило предупредительное сообщение напрямую на мобильные телефоны жителей соответствующих районов. Граждан просят действовать ответственно и следовать инструкциям – это спасает жизни. После получения сигнала население должно пройти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейших указаний. Покидать защищенное помещение разрешается только после получения прямых инструкций. Населению рекомендуется продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыловых служб", – отметили в пресс-службе армии обороны Израиля.

