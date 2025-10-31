Спутники запечатлели новые объекты противовоздушной обороны в Китае

Свежие спутниковые снимки показали, что Китай возводит как минимум два комплекса с бронированными укрытиями, оборудованными раздвижными крышами, вдоль своей стороны спорной границы с Индией, сообщает Zakon.kz.

Спутниковые изображения, полученные в сентябре от компании Vantor (ранее Maxar Technologies) и опубликованные изданием India Today, проясняют происходящее.

Фото: Vantor

Похоже, что эти сооружения представляют собой новый тип позиций ПВО: укрытия позволяют запускать зенитные ракеты с транспортно-пусковых установок, размещенных внутри. Такие конструкции обеспечивают дополнительную защиту от различных угроз и создают дополнительные трудности для противника, отражая общую тенденцию к укреплению военной инфраструктуры – как в Китае, так и в других странах мира.

Компания AllSource Analysis, специализирующаяся на геопространственной разведке, первой обратила внимание на эти два объекта в западном Китае, используя спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs в августе и сентябре текущего года.

Один из комплексов расположен в уезде Гар, другой – на восточном конце озера Пангонг (Пангонг-Цо).

Оба находятся на территории Тибетского автономного района Китая, в относительной близости от так называемой Линии фактического контроля (ЛФК), которая служит де-факто границей с Индией. Озеро Пангонг и другие участки вдоль ЛФК неоднократно становились ареной столкновений между китайскими и индийскими войсками, порой перераставших в насильственные инциденты.

Фото: Vantor

Согласно спутниковым снимкам Vantor, укрытия имеют центральную секцию из армированного бетона, напоминающую гараж, и наклонные надстройки (возможно, земляные насыпи) с трех сторон. Комплекс в уезде Гар также оснащен двумя радиолокационными станциями, размещенными на возвышенностях, и системой каналов, соединяющих их с укрытиями и главным командным центром.

Эти каналы, вероятно, предназначены для прокладки коммуникационных кабелей. Похожие каналы можно увидеть и на объекте у озера Пангонг, хотя там пока не установлены радары. На обоих участках видны признаки продолжающегося строительства.

Как отметили аналитики, совокупность признаков – укрепленные укрытия, радары и вспомогательные постройки, особенно в комплексе уезда Гар – говорит о том, что оба объекта выполняют функции систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Китай сотворил "невозможное" на рынке ракетостроения.