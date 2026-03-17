#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
479.02
551.11
5.82
Мир

Глыбы льда чуть не убили двух младенцев в России

сосульки на крышах, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 23:20 Фото: freepik
В России два случая схода снега и льда с крыш чуть не закончились трагедией для младенцев, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Газета.ru, в Свердловской области глыба льда упала на коляску с девятимесячной девочкой. Сообщается, что коляска частично выступала за пределы подъездного козырька. Родители успели вовремя отдернуть ее, однако ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины.

После осмотра травматолога пострадавших отпустили домой. Прокуратура уже начала проверку в отношении управляющей компании.

Аналогичный случай произошел в Тульской области: там снег с крыши обрушился на женщину с новорожденным. Младенцу потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что серийная убийца стала звездой Instagram из-за внешности.

