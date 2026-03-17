Глыбы льда чуть не убили двух младенцев в России
В России два случая схода снега и льда с крыш чуть не закончились трагедией для младенцев, сообщает Zakon.kz.
По данным издания Газета.ru, в Свердловской области глыба льда упала на коляску с девятимесячной девочкой. Сообщается, что коляска частично выступала за пределы подъездного козырька. Родители успели вовремя отдернуть ее, однако ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины.
После осмотра травматолога пострадавших отпустили домой. Прокуратура уже начала проверку в отношении управляющей компании.
Аналогичный случай произошел в Тульской области: там снег с крыши обрушился на женщину с новорожденным. Младенцу потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
