Глыбы льда чуть не убили двух младенцев в России

В России два случая схода снега и льда с крыш чуть не закончились трагедией для младенцев, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Газета.ru, в Свердловской области глыба льда упала на коляску с девятимесячной девочкой. Сообщается, что коляска частично выступала за пределы подъездного козырька. Родители успели вовремя отдернуть ее, однако ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины.

После осмотра травматолога пострадавших отпустили домой. Прокуратура уже начала проверку в отношении управляющей компании.

Аналогичный случай произошел в Тульской области: там снег с крыши обрушился на женщину с новорожденным. Младенцу потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что серийная убийца стала звездой Instagram из-за внешности.