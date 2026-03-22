Общество

Полиция расследует обнаружение тела младенца в Косшы

младенец, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 12:23 Фото: pixabay
В Косшы на обочине дороги в одном из районов частного сектора обнаружили пакет с телом недоношенного младенца. По предварительным данным, срок беременности мог составлять 6-7 месяцев, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полиция и медики. Им предстоит выяснить, родился ребенок мертвым или умер после рождения, а также установить женщину, которая могла быть беременна на этом сроке, пишет nayza_kokshe.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее младенец скончался у порога больницы в Атырау. Родители обвиняют врачей.

