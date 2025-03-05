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Общество

Видео с падением глыбы льда на маму и малыша прокомментировали полицейские Уральска

Видео с падением глыбы льда на маму и малыша прокомментировали полицейские Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 19:40 Фото: pixabay
На видео попал момент, когда на маму с грудным ребенком с крыши многоэтажки сошла груда льда. Видео из казнета изучили казахстанские полицейские, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что на видео женщина с ребенком на руках идет вдоль дома, и внезапно на них с крыши падает глыба льда. Малыш выпадает из рук, ударяется об асфальт и начинает плакать. Мама же остается без движения.

В рассылке стали утверждать, что инцидент якобы произошел в Уральске. Из-за чего отреагировали местные стражи порядка. Они изучили кадры и пояснили, что случай имел место 3 марта 2025 года в Дагестане.

"Инцидент не связан с Западным Казахстаном. Трагедия случилась 3 марта в Махачкале, Дагестан. К счастью, ребенок почти не пострадал – у него только мелкие царапины. Маму госпитализировали. Врачи диагностировали у нее эпидуральную гематому, травму головного мозга и легкий перелом черепа. Сейчас ее состояние стабильное, но она остается в больнице под наблюдением врачей", – пишет издание со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полицейские напомнили, что в Уголовном кодексе РК по ст. 274 "Распространение заведомо ложной информации" за фейк можно получить штраф до 1000 МРП, обязательные работы до 400 часов или ограничение свободы на срок до года.

Между тем в ВКО сотрудники ДЧС проводят операцию "по подрыву льда" на реке Уба в Шемонаихинском районе.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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