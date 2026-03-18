Мир

Четыре билета, четыре выигрыша: история невероятного везения

история невероятного везения, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 00:40 Фото: pixabay
Жительница Южной Каролины остановилась купить четыре лотерейных билета – и все четыре оказались выигрышными, включая один с призом в 200 тыс. долларов (более 96,6 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, женщина из региона Апстейт рассказала представителям Южно-Каролинской образовательной лотереи, что купила четыре скретч-билета по 5 долларов в магазине Stop-A-Minit на Уэст-Мэйн-стрит в городе Либерти.

По ее словам, первые два билета принесли ей в сумме $20 (более 9600 тенге), третий оказался выигрышным на 5 долларов (2415 тенге), а последний – игра Neon Jackpot – стал билетом с главным призом в 200 тыс. долларов (более 96,6 млн тенге).


"Когда осознаю это полностью, смогу сказать, что я чувствую. Я все еще не могу это осмыслить", – сказала победительница.

Выигрыш она планирует потратить на покупку нового дома.

Ранее сообщалось, что 37 млн тенге выиграл житель Алматы.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Забытый лотерейный билет принес американке более 103 миллионов тенге
19:24, 08 мая 2025
Забытый лотерейный билет принес американке более 103 миллионов тенге
Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот
03:03, 03 июня 2023
Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот
В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.
02:36, 07 января 2024
В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.
Последние
Популярные
Читайте также
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
00:10, 19 марта 2026
В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
23:33, 18 марта 2026
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:04, 18 марта 2026
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
Казахстан завоевал три медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
22:33, 18 марта 2026
Казахстан завоевал три медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
