Четыре билета, четыре выигрыша: история невероятного везения

Жительница Южной Каролины остановилась купить четыре лотерейных билета – и все четыре оказались выигрышными, включая один с призом в 200 тыс. долларов (более 96,6 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, женщина из региона Апстейт рассказала представителям Южно-Каролинской образовательной лотереи, что купила четыре скретч-билета по 5 долларов в магазине Stop-A-Minit на Уэст-Мэйн-стрит в городе Либерти.

По ее словам, первые два билета принесли ей в сумме $20 (более 9600 тенге), третий оказался выигрышным на 5 долларов (2415 тенге), а последний – игра Neon Jackpot – стал билетом с главным призом в 200 тыс. долларов (более 96,6 млн тенге).





"Когда осознаю это полностью, смогу сказать, что я чувствую. Я все еще не могу это осмыслить", – сказала победительница.

Выигрыш она планирует потратить на покупку нового дома.

