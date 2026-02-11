Ждал этого 15 лет: 37 млн тенге выиграл житель Алматы

Алматинцу по имени Нурбол удалось сорвать поистине крупный куш – 37 855 200 тенге. Zakon.kz узнал секрет успеха новоявленного миллионера.

Победа Нурбола – пример того, что безукоризненное терпение и искренняя вера в лучшее рано или поздно обязательно вознаградятся. Так, мужчина, по собственному признанию, является преданным поклонником лотереи вот уже на протяжении 15 лет. Но долгожданный триумф ему принесла тиражная лотерея 5/36 от "Сәтті Жұлдыз".

"Теперь вот радуюсь вместе с детьми", – улыбнулся счастливчик, принимая поздравления.

Нурбол искренне пожелал удачи другим участникам розыгрышей и еще раз напомнил: если верить, фортуна однажды улыбнется и вам.

Кстати, отличная возможность испытать свое везение – розыгрыш авто, который состоится в пятницу, 13 февраля, в 22:00 в прямом эфире VK, YouTube на каналах "Сәтті Жұлдыз". Речь идет о тиражной лотерее "LOTO 6/49". Для участия необходимо приобрести ЛотоНабор "Кроссовер", который состоит из шести билетов LOTO 6/49.

Между тем история Нурбола, равно как и история любого другого победителя из внушительного списка "Сәтті Жұлдыз", – личная. И за каждой из них должны стоять общие ценности – поддержка регионов, детей и будущего страны. По крайней мере, именно такой позиции придерживаются представители национальной лотереи Казахстана.

Так, по словам президента Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Марии Лыткиной, крупные выигрыши всегда идут параллельно с системной социальной работой компании.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

"Каждый проданный билет – это не только шанс, но и реальный вклад в развитие общества. Именно поэтому социальная ответственность является неотъемлемой частью нашей бизнес-модели", – отметила она.

Лыткина также сообщила о старте благотворительной акции "Марафон Charity", которая проходит с 9 по 28 февраля. В рамках акции часть средств от продажи лотерейных билетов направляется на поддержку социального проекта "100 аулов".

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

"Для нас важно, чтобы социальные инициативы имели измеримый и устойчивый эффект. Благодаря проекту "100 аулов" уже более 30 000 детей и 140 школ по всей стране получили спортивный инвентарь", – подчеркнула Мария.

Кроме того, часть средств, собранных в рамках акции "Марафон Charity", будет дополнительно разыграна среди ее участников.

Ведь для компании принципиально важно, чтобы за каждым личным джекпотом стояло процветание всей страны.

Партнерский материал