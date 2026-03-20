Обычные симптомы обернулись борьбой за жизнь ребенка – врачи бьют тревогу

Жительница Шотландии Эмбер Дэвидсон рассказала, что у ее ребенка началась рвота, он не мог пить. Женщина сначала приняла это за обычное расстройство. Однако вскоре появились тревожные симптомы – рука застыла, ноги резко выпрямлялись, он издавал странные звуки, сообщает Zakon.kz.

Женщина срочно отвезла сына в больницу, по дороге он потерял сознание. Первое КТ не выявило проблем, но позже МРТ показала тромб и кровоизлияние в мозг – произошел инсульт, передает портал Daily Record.

Как объяснили медики, причиной стало крайне редкое осложнение: сильное обезвоживание привело к сгущению крови и образованию тромба. Ребенок провел несколько недель в реанимации, где получал переливания крови и антикоагулянты.

"Многие считают, что инсульт бывает только у пожилых. Я тоже не могла представить, что это может случиться с маленьким ребенком", – рассказала Эмбер Дэвидсон.

Изначально врачи предупреждали о тяжелых последствиях – потере речи и способности ходить. Однако уже через неделю мальчик начал вставать, а позже частично восстановился. Сейчас ему семь лет, он ходит в школу, хотя у него сохраняются нарушения речи и координации.

Медики отмечают, что такие случаи крайне редки, но предупреждают: при судорогах, потере сознания и невозможности пить нужно срочно обращаться за помощью.

