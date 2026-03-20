Мир

Обычные симптомы обернулись борьбой за жизнь ребенка – врачи бьют тревогу

инсульт у ребенка, ребенок, инсульт, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 19:29
Жительница Шотландии Эмбер Дэвидсон рассказала, что у ее ребенка началась рвота, он не мог пить. Женщина сначала приняла это за обычное расстройство. Однако вскоре появились тревожные симптомы – рука застыла, ноги резко выпрямлялись, он издавал странные звуки, сообщает Zakon.kz.

Женщина срочно отвезла сына в больницу, по дороге он потерял сознание. Первое КТ не выявило проблем, но позже МРТ показала тромб и кровоизлияние в мозг – произошел инсульт, передает портал Daily Record.

Как объяснили медики, причиной стало крайне редкое осложнение: сильное обезвоживание привело к сгущению крови и образованию тромба. Ребенок провел несколько недель в реанимации, где получал переливания крови и антикоагулянты.

"Многие считают, что инсульт бывает только у пожилых. Я тоже не могла представить, что это может случиться с маленьким ребенком", – рассказала Эмбер Дэвидсон.

Изначально врачи предупреждали о тяжелых последствиях – потере речи и способности ходить. Однако уже через неделю мальчик начал вставать, а позже частично восстановился. Сейчас ему семь лет, он ходит в школу, хотя у него сохраняются нарушения речи и координации.

Медики отмечают, что такие случаи крайне редки, но предупреждают: при судорогах, потере сознания и невозможности пить нужно срочно обращаться за помощью.

Ранее сообщалось, что в Атырау младенец скончался у порога больницы. Родители ребенка, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвиняют врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Алматинской области женщина связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку
12:12, 20 июля 2023
В Алматинской области женщина связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку
Трусы – и мы это запомним: скандальное заявление Трампа о НАТО и Иране
19:06, Сегодня
Трусы – и мы это запомним: скандальное заявление Трампа о НАТО и Иране
Самолет рухнул под Москвой: есть жертвы
18:28, Сегодня
Самолет рухнул под Москвой: есть жертвы
Последние
Популярные
Читайте также
"Ордабасы" обыграл "Кайсар" и возглавил КПЛ-2026
19:54, Сегодня
"Ордабасы" обыграл "Кайсар" и возглавил КПЛ-2026
Титулованный дзюдоист из Казахстана стал победителем турнира Grand Slam в Грузии
19:49, Сегодня
Титулованный дзюдоист из Казахстана стал победителем турнира Grand Slam в Грузии
Карлос Алькарас высказался о грунтовых турнирах в Южной Америке
19:19, Сегодня
Карлос Алькарас высказался о грунтовых турнирах в Южной Америке
Два действующих чемпиона Казахстана по греко-римской борьбе не поедут на чемпионат Азии
19:09, Сегодня
Два действующих чемпиона Казахстана по греко-римской борьбе не поедут на чемпионат Азии
