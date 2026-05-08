Мир

Инцидент на круизе в Испании: школьницы заявили о насилии и наркотиках

В Испании расследуют дело о возможном насилии над школьницами на круизе, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 19:40 Фото: pixabay
В Испании расследуют несколько случаев предполагаемого сексуального насилия в отношении несовершеннолетних девушек, которые заявили о происшествиях на круизном лайнере. По данным правоохранителей, пострадавшим могли подмешать алкоголь или наркотики в напитки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, к правоохранителям обратились до десяти девушек в возрасте 15-16 лет. Полиция подтвердила, что ведет расследование. В Барселоне, куда лайнер прибыл 1 мая, уже даны показания восьми предполагаемых пострадавших, еще двоих опросила полиция Страны басков.

Все школьницы учатся в одном учебном заведении и находились в частной поездке на борту неназванного круизного судна. Барселона была стартовой и конечной точкой четырехдневного маршрута по Средиземному морю.

По данным источников, подозреваемые уже установлены и найдены, однако задержаний пока не производилось. Речь идет о взрослых, не входивших в группу школьниц. Материалы переданы в суд, который определит дальнейшие действия.

Следствие рассматривает различные формы возможных преступлений сексуального характера, предусмотренных законодательством Испании. При этом, по предварительной информации, речь не идет об изнасиловании. Также проверяется версия о возможном воздействии алкоголя или наркотиков на несовершеннолетних перед инцидентами.

Ранее сообщалось, что педофила, скрывавшегося 37 лет, задержали на Филиппинах.

