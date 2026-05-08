Мир

Пентагон раскрыл архивы о наблюдениях НЛО за 80 лет

В США опубликовали отчеты ФБР и NASA об НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 18:52 Фото: pixabay
Пентагон опубликовал более 160 рассекреченных документов о наблюдениях НЛО и неопознанных аномальных явлений за последние почти 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, публикация последовала после указа президента США Дональда Трампа о максимальной прозрачности в вопросах, связанных с неопознанными летающими объектами.

В опубликованных материалах содержатся отчеты разведки и ФБР, свидетельства очевидцев, расшифровки переговоров астронавтов NASA, а также газетные вырезки о предполагаемых наблюдениях НЛО с 1950-х годов. Часть информации ранее уже публиковалась частично.

Бывший глава управления AARO Шон Киркпатрик заявил, что сенсационных доказательств существования инопланетян в архивах нет. По его словам, многие видеозаписи с "неопознанными объектами" имеют технические объяснения, связанные с работой инфракрасных камер.

При этом интерес к теме НЛО продолжают проявлять американские политики. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что намерен "добраться до истины" в вопросе файлов об НЛО и изучить материалы, связанные с "Зоной 51".

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США показали реальное видео с НЛО.

