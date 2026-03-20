Трусы – и мы это запомним: скандальное заявление Трампа о НАТО и Иране

Президент США Дональд Трамп назвал НАТО бумажным тигром, пообещав припомнить странам-участницам отказ в конфликте с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.





"Без США НАТО – бумажный тигр! Они не захотели присоединиться к борьбе за предотвращение появления ядерного Ирана. Теперь, когда эта борьба в военном отношении выиграна и практически не несет для них рисков, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив – простую военную операцию, которая и является главной причиной роста цен на нефть. Для них это крайне просто и почти без риска. Трусы – и мы это запомним!" – заявил президент.

Ранее Трамп заявлял, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала.