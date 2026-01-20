НАТО было бы на свалке истории: Трамп сделал резкое заявление

ото: freepik

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social. "Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовала бы! Она оказалась бы на свалке истории. Печально, но это правда!" – заявил политик. Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, в чем может быть суть возникшего ажиотажа и кто из конфликтующих сторон имеет больше прав на ледяной остров.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: