НАТО было бы на свалке истории: Трамп сделал резкое заявление
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовала бы! Она оказалась бы на свалке истории. Печально, но это правда!" – заявил политик.
