Мир

НАТО было бы на свалке истории: Трамп сделал резкое заявление

фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 00:15 ото: freepik
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовала бы! Она оказалась бы на свалке истории. Печально, но это правда!" – заявил политик.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, в чем может быть суть возникшего ажиотажа и кто из конфликтующих сторон имеет больше прав на ледяной остров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО
17:45, 19 августа 2025
Трамп сделал заявления по Крыму и вступлению Украины в НАТО
Жесткие пошлины и кувалда в руках: Трамп сделал ряд громких политических заявлений
20:52, 14 июля 2025
Жесткие пошлины и кувалда в руках: Трамп сделал ряд громких политических заявлений
Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО
20:53, 25 июня 2025
Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО
