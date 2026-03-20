Мир

Дикий зверь променял лес на магазин, устроив шоппинг-хаос в ТЦ в Берлине

дикий кабан устроил переполох в ТЦ в Берлине, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 23:20 Фото: pixabay
Дикий кабан забрел в магазин товаров для дома в одном из торговых центров Берлина, вызвав полицейскую операцию с участием офицеров и ветеринаров, вооруженных транквилизатором, щитами и даже духовой трубкой, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, около 9:00 животное проследовало через раздвижные стеклянные двери в торговый центр и начало рыться в рядах магазина. Персонал быстро эвакуировался.

Местный зоопарк Tierpark заявил, что направил на место команду, однако быстро оценил, что "усыпление животного невозможно из-за особенностей планировки помещения".

Берлинская полиция использовала поддоны и щиты для разгона животного обратно на улицу после оцепления торгового центра. По словам правоохранителей, "кабан затем вернулся в лес, откуда, как мы предполагаем, он пришел".

Отмечается, что это не первый случай появления дикого кабана в застроенных районах немецкой столицы, окруженной лесами.

Между тем, ролик с диким зверем распространилось в соцсети.

Ранее сообщалось, что редкий хищник наведался в атырауский курятник.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
