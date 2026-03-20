Дикий зверь променял лес на магазин, устроив шоппинг-хаос в ТЦ в Берлине

Дикий кабан забрел в магазин товаров для дома в одном из торговых центров Берлина, вызвав полицейскую операцию с участием офицеров и ветеринаров, вооруженных транквилизатором, щитами и даже духовой трубкой, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, около 9:00 животное проследовало через раздвижные стеклянные двери в торговый центр и начало рыться в рядах магазина. Персонал быстро эвакуировался.

Местный зоопарк Tierpark заявил, что направил на место команду, однако быстро оценил, что "усыпление животного невозможно из-за особенностей планировки помещения".

Берлинская полиция использовала поддоны и щиты для разгона животного обратно на улицу после оцепления торгового центра. По словам правоохранителей, "кабан затем вернулся в лес, откуда, как мы предполагаем, он пришел".

Отмечается, что это не первый случай появления дикого кабана в застроенных районах немецкой столицы, окруженной лесами.

Между тем, ролик с диким зверем распространилось в соцсети.

🐗 In eines der Einkaufszentren von #Berlin kam ein junger Wildschwein



Die Verwaltung des Einkaufszentrums rief die Polizei, die das Tier „mit Hilfe von Europaletten und Dienstschildern“ aus dem Gebäude entfernte. Ein Video des Spaziergangs des Wildschweins durch das… pic.twitter.com/x7mzCnvxcY — Nachrichten (@NewsFokus) March 15, 2026

