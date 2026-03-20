Хищница с невинными глазами: редкая гостья наведалась в атырауский курятник

Недалеко от города Атырау в курятник одного из жителей залезла хищница. В Комитете лесного хозяйства и животного мира 20 марта 2026 года рассказали, что с ней сделали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, 19 марта в селе Бирлик, вблизи города Атырау, в курятник проникла степная кошка. Местный житель сообщил об этом специалистам Государственного природного резервата "Акжайык".

"Прибыв на место, они безопасно отловили дикое животное и, не причинив ему вреда, выпустили обратно в естественную среду обитания. В ходе осмотра признаков бешенства у животного выявлено не было", – сообщили в комитете.

Специалисты напоминают, что недопустимо самостоятельно ловить диких животных. В подобных ситуациях нужно сразу обращаться в соответствующие службы.

Степной кот крупнее обычного примерно в 1,5 раза. Он считается редким животным. В Казахстане этот вид встречается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. По мнению специалистов, хищник может нападать на домашних животных, вероятнее всего, от голода.

В январе степного кота поймали на фотоловушку в Чарынском национальном парке.