События

Хищница с невинными глазами: редкая гостья наведалась в атырауский курятник

степная кошка, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 16:47 Фото: pexels
Недалеко от города Атырау в курятник одного из жителей залезла хищница. В Комитете лесного хозяйства и животного мира 20 марта 2026 года рассказали, что с ней сделали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, 19 марта в селе Бирлик, вблизи города Атырау, в курятник проникла степная кошка. Местный житель сообщил об этом специалистам Государственного природного резервата "Акжайык".

"Прибыв на место, они безопасно отловили дикое животное и, не причинив ему вреда, выпустили обратно в естественную среду обитания. В ходе осмотра признаков бешенства у животного выявлено не было", – сообщили в комитете.

Специалисты напоминают, что недопустимо самостоятельно ловить диких животных. В подобных ситуациях нужно сразу обращаться в соответствующие службы.

Степной кот крупнее обычного примерно в 1,5 раза. Он считается редким животным. В Казахстане этот вид встречается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. По мнению специалистов, хищник может нападать на домашних животных, вероятнее всего, от голода.

В январе степного кота поймали на фотоловушку в Чарынском национальном парке.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Красота и опасность в одном кадре: грациозную хищницу "поймали" близ лесничества в Павлодаре
19:42, 13 марта 2025
Красота и опасность в одном кадре: грациозную хищницу "поймали" близ лесничества в Павлодаре
Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
16:57, 13 ноября 2024
Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
В Казахстане изымут 480 экземпляров редких и исчезающих видов беспозвоночных животных
10:44, 23 июня 2023
В Казахстане изымут 480 экземпляров редких и исчезающих видов беспозвоночных животных
Последние
Популярные
Читайте также
Жесткой бойней с четырьмя голами завершился матч "Кызылжар" - "Иртыш" в КПЛ
16:59, Сегодня
Жесткой бойней с четырьмя голами завершился матч "Кызылжар" - "Иртыш" в КПЛ
Самый опасный боец в UFC может подраться с Илией Топурией
16:44, Сегодня
Самый опасный боец в UFC может подраться с Илией Топурией
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
16:16, Сегодня
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
16:15, Сегодня
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
