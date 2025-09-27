Дикую рысь поймали во дворе частного дома в Акмолинской области
Необычный случай произошел в селе Балкашино Сандыктауского района. В центр села, во двор одного из частных домов, пробралась дикая рысь – редкий гость для этих мест.
На место вызова прибыли спасатели, егеря и полицейские. Животное отловили без вреда, и оказалось, что это детеныш рыси, которому еще нет и года.
По словам очевидцев, перед тем как его поймали, рысенок даже успел "поскандалить" с местной дворовой кошкой – видимо, выясняли, кто хозяин территории.
Фото: ДЧС Акмолинской области
Как именно хищник оказался в центре села и что произошло с его матерью – неизвестно. Сейчас он слишком слаб, поэтому рысенка оставили в охотничьем хозяйстве на доращивание. Когда окрепнет и подрастет, его выпустят обратно в дикую природу – ориентировочно зимой или весной, сообщили в департаменте по ЧС региона.
Депутат Сената Кайрат Тастекеев в своем запросе заявил о проблеме увеличения популяции диких животных.