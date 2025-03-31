Дикий гусь ради любимой терроризирует клиентов магазина в США

Сотрудникам мебельного магазина в американском штате Огайо пришлось извиняться перед посетителями за агрессию дикого гуся, живущего неподалеку, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, пишет People, канадский гусь (казарка) стал терроризировать клиентов магазина Ashley. Птица нападает на них на входе и пугает сотрудников – расправляет крылья и бьется клювом в стекло двери.

Отмечается, что одна из работниц магазина Николь Рейс объяснила, что гусь просто защищает гнездо, где высиживает яйца гусыня. Оно находится недалеко от магазина. По этой причине, как рассказывает Рейс, сотрудникам приходится выходить с работы, вооружившись лопатой.

Издание уточняет, что работники не могут отогнать гуся, поэтому они решили перенести вход в магазин. На месте старого они повесили объявление:

"Пожалуйста, используйте другую дверь. Простите нашего гуся".

При этом сама Рейс заявила, что смогла подружиться с птицей, и утверждает, что она ее не беспокоит.

Ohio Business Puts Up Warning After Hostile Wild Goose Harasses Multiple Customers https://t.co/DtvXresguS — People (@people) March 28, 2025

Ранее сообщалось, что туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау.