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Мир

Дикий гусь ради любимой терроризирует клиентов магазина в США

гусь стал нападать на посетителей мебельного магазина в США, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:14 Фото: pixabay
Сотрудникам мебельного магазина в американском штате Огайо пришлось извиняться перед посетителями за агрессию дикого гуся, живущего неподалеку, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, пишет People, канадский гусь (казарка) стал терроризировать клиентов магазина Ashley. Птица нападает на них на входе и пугает сотрудников – расправляет крылья и бьется клювом в стекло двери.

Отмечается, что одна из работниц магазина Николь Рейс объяснила, что гусь просто защищает гнездо, где высиживает яйца гусыня. Оно находится недалеко от магазина. По этой причине, как рассказывает Рейс, сотрудникам приходится выходить с работы, вооружившись лопатой.

Издание уточняет, что работники не могут отогнать гуся, поэтому они решили перенести вход в магазин. На месте старого они повесили объявление:

"Пожалуйста, используйте другую дверь. Простите нашего гуся".

При этом сама Рейс заявила, что смогла подружиться с птицей, и утверждает, что она ее не беспокоит.

Ранее сообщалось, что туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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