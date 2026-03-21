#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Мир

Назван самый опасный из-за терроризма регион в мире

Огонь, небо, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 06:20 Фото: pexels
Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace) представил ежегодный доклад "Глобальный индекс терроризма-2026" (Global Terrorism Index 2026), сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, африканский регион Сахель третий год подряд остается международным эпицентром терроризма, на который приходится почти половина от общего числа жертв терактов и нападений в мире.

"Эпицентр терроризма переместился с Ближнего Востока и Северной Африки в регион Сахеля, охватывающий страны к югу от Сахары. С 2007 года число жертв терроризма в Сахеле увеличилось в десять раз", – говорится в докладе.

По подсчетам специалистов института, в минувшем году от рук террористов в мире погибли 5 582 человека, почти половина из них убиты в Сахеле.

Из десяти государств, более других пострадавших в 2025 году от терроризма, шесть находятся в Сахеле. Это Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Сомали, Нигер и Камерун.

В Сахеле, который является самым опасным регионом в мире, действуют многочисленные террористические группировки.

В докладе отмечается, что в Африке наблюдается тревожная тенденция продвижения радикальных группировок из Сахеля в сторону Гвинейского залива. Это создает угрозу для Бенина, Кот-д'Ивуара и Того.

Ранее мы писали о том, что пожар на оружейном заводе в Чехии оценивают как теракт.

Аксинья Титова
