Назван самый опасный из-за терроризма регион в мире

Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace) представил ежегодный доклад "Глобальный индекс терроризма-2026" (Global Terrorism Index 2026), сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, африканский регион Сахель третий год подряд остается международным эпицентром терроризма, на который приходится почти половина от общего числа жертв терактов и нападений в мире.

"Эпицентр терроризма переместился с Ближнего Востока и Северной Африки в регион Сахеля, охватывающий страны к югу от Сахары. С 2007 года число жертв терроризма в Сахеле увеличилось в десять раз", – говорится в докладе.

По подсчетам специалистов института, в минувшем году от рук террористов в мире погибли 5 582 человека, почти половина из них убиты в Сахеле.

Из десяти государств, более других пострадавших в 2025 году от терроризма, шесть находятся в Сахеле. Это Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Сомали, Нигер и Камерун.

В Сахеле, который является самым опасным регионом в мире, действуют многочисленные террористические группировки.

В докладе отмечается, что в Африке наблюдается тревожная тенденция продвижения радикальных группировок из Сахеля в сторону Гвинейского залива. Это создает угрозу для Бенина, Кот-д'Ивуара и Того.

