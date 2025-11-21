#АЭС в Казахстане
Статьи

Нулевая угроза: Казахстан обошел западные страны в Глобальном индексе терроризма

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:10 Фото: akorda.kz
Австралийский Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP) опубликовал «Глобальный индекс терроризма» (Global Terrorism Index, GTI) за 2025 год, охватывающий данные в 163 странах, сообщает Zakon.kz.

Высокий уровень безопасности на фоне глобальных угроз

Согласно отчету, Казахстан вошел в число наиболее безопасных стран мира по уровню террористических угроз, опередив все развитые страны, включая США, Великобританию, Германию, Бельгию, Канаду, Данию, Японию, Швецию и так далее. Нулевой индекс угрозы и 100-е место в мировом рейтинге объясняются системной профилактикой спецслужб и отсутствием терактов с 2016 года.

Например, США занимают 34-е место с 3,517 балла, а Германия – 27-е место с 4,748 балла, что является худшим показателем в Европе. Великобритания находится на 40-м месте с 2,712 балла.

Страны, лидирующие по террористическим угрозам. Фото: visionofhumanity

Наряду с Казахстаном (100-е место, 0 баллов) очень низкий уровень угрозы демонстрируют другие страны Центральной Азии: Кыргызстан и Таджикистан также находятся на 100-й позиции. Узбекистан и Азербайджан занимают 90-е место. Это показывает, что регион, несмотря на близость к очагам нестабильности, сохраняет высокий уровень профилактики террористических угроз.

Стоит отметить, что за последнее время позиция Казахстана значительно улучшилась – в 2017 году страна находилась на 67-м месте. Последние зарегистрированные теракты в стране произошли в 2016 году (в Актобе и Алматы).

терроризм, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:10

Страны с низким уровнем террористических угроз. Фото: visionofhumanity

Спецслужбы против радикалов

Текущая высокая оценка Казахстана в GTI во многом связана с активной и системной работой компетентных госорганов и НПО по предупреждению терроризма.

Вот недавний пример. 25 октября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя КНБ Ермека Сагимбаева о работе ведомства с начала года. Были озвучены следующие ключевые результаты:

  • Задержаны 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму.
  • Осуждены 83 приверженца радикальной идеологии.
  • Пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника.
  • Из незаконного оборота изъято 453 единицы оружия, 64 гранаты и около шести тысяч боеприпасов.
  • Ликвидировано 16 нарколабораторий и 44 наркоканала (международных и региональных). Изъято порядка 20 тонн наркотических средств.

Такие результаты – итог многолетней работы. Напомним, что еще в 2017 году Касым-Жомарт Токаев, будучи председателем Сената, высказал твердое убеждение, что искоренить терроризм можно только общими усилиями. Также он высказался и по проблеме кибертерроризма, от угрозы которого не защищена ни одна страна:

"Есть смысл задуматься над вопросами регулирования интернета с точки зрения обеспечения безопасности при полном понимании важности уважения прав и свобод человека. Главная цель – воспрепятствовать пропаганде экстремистских идей и вербовке молодежи в ряды террористических организаций".Касым-Жомарт Токаев

Мир и терроризм

Но вернемся к GTI. Географический анализ данных, представленный на карте индекса, подтверждает глобальную тенденцию: подавляющее большинство стран с критическим уровнем угрозы (отмечены красным и бордовым цветом) сосредоточены в зонах конфликтов – в регионе Сахель, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. В этом контексте Центральная Азия, включая Казахстан, остается относительно благополучным регионом с низким уровнем риска.

Фото: visionofhumanity

В целом, мировой отчет GTI 2025 фиксирует негативные тенденции:

  • Количество стран, в которых были зафиксированы теракты, увеличилось с 58 до 66 – это максимальное значение с 2018 года.
  • Число террористических атак в т.н. "странах Запада" возросло на 63%.
  • В Швеции, Австралии, Финляндии, Нидерландах, Дании и Швейцарии теракты произошли после более чем пяти лет затишья.
  • Регион Сахель (Западная Африка) остается основным очагом террористической активности, где приходится более половины всех смертей от терроризма в мире.

Аналитики Института экономики и мира подчеркивают, что терроризм тесно связан с вооруженными конфликтами – 98% смертей от терроризма происходят именно в зонах конфликтов.

Таким образом, на фоне продолжающейся трансформации и расширения географии террористической активности в мире Казахстан демонстрирует стабильно высокую степень безопасности, которая поддерживается системной работой спецслужб по предотвращению угроз.

Андрей Зубов
