Мир

Исчез после ночного клуба: уроженец Атырау пропал при загадочных обстоятельствах в Гонконге

Пропал после ночи в баре: в Гонконге ищут уроженца Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 21:20 Фото: threads
В Гонконге при загадочных обстоятельствах пропал уроженец Атырау Евгений Загорко. Последний раз 40-летний мужчина выходил на связь в ночь с 20 на 21 марта из ночного клуба, после чего перестал отвечать на звонки и не вернулся в место проживания, передает Zakon.kz.

Как пишет 23 марта 2026 года издание "Ак Жайык", информация о его пропаже сначала появилась в социальной сети Threads – пост опубликовала Анастасия Алиева. Позже журналистам удалось связаться с ней, она подтвердила, что речь идет о ее близком человеке.

По ее словам, есть основания полагать, что с ним могло произойти что-то серьезное. На связь он не выходит уже два дня.

"Сейчас важна любая информация, любые зацепки. Возможно, среди вас есть те, кто находится в Гонконге или у кого есть там друзья, знакомые, родственники", – написала она.

Как уточняют близкие, Загорко, по их словам, имеет гражданство России и США. В Гонконге он остановился в апартаментах Ruby International, расположенных в торговом центре iSQUARE. Его личные вещи остались на месте, сам он туда не возвращался.

Владелец жилья сообщил о ситуации через платформу Airbnb и выразил готовность сотрудничать с полицией, в том числе предоставить записи камер видеонаблюдения. По словам Алиевой, связь с Загорко прервалась около пяти утра. До этого сообщения в мессенджерах еще доставлялись.

Она также рассказала, что Загорко летел по работе в Лос-Анджелес с пересадкой через Сеул, однако на запланированный рейс он не сел. Ранее подобных ситуаций не возникало.

"Это точно не просто потеря телефона. Он давно и часто путешествует", – сообщила она.

Сейчас близкие пытаются восстановить его маршрут и рассчитывают на помощь полиции. Они также ожидают реакции посольств США и России и планируют обратиться в посольство Казахстана.

По словам Алиевой, есть вероятность, что Загорко все еще находится в Гонконге. Близкие просят всех, у кого есть возможность, помочь с любой информацией, в том числе с восстановлением хронологии событий.

Ранее сообщалось, что 27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме.

Канат Болысбек
