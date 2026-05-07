Происшествия

"Мне плохо": житель Актау бесследно исчез после тревожного звонка

Александр Друздев пропал в Актау , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 21:48 Фото: предоставила сестра Александра Друздева
В Актау при загадочных обстоятельствах исчез 42-летний Александр Друздев. Мужчина перестал выходить на связь после странного звонка сестре и поездки в сторону Жанаозена, передает Zakon.kz.

Как пишет 7 мая 2026 года издание Lada.kz, за помощью в поисках Александра Друздева обратилась его старшая сестра Светлана. По ее словам, 27 апреля он находился на подработке по металлу.

Днем коллега довез его домой в 3-й микрорайон, где проживает мужчина. Однако вечером, со слов очевидцев, Александра Друздева увезли на белой Toyota Prado в неизвестном направлении.

Позже в тот же день брат позвонил сестре и сообщил, что якобы уехал на вахту в Жанаозен.

"Ранее никаких вахт у него не было. Уехал спонтанно, без вещей, в Жанаозене у него никого нет, заранее никого не предупреждал. Коллега, который 27 апреля привез его домой с работы, тоже никакой информацией не владеет", – рассказала Светлана.

30 апреля мужчина вновь вышел на связь, правда, уже с другого номера телефона. По словам сестры, Александр Друздев сообщил, что ему плохо, и попросил вызвать скорую помощь в какой-то аул недалеко от Жанаозена. После этого связь с ним оборвалась.

С того дня о местонахождении Александра Друздева ничего неизвестно. Заявление в полицию было подано 1 мая.

Приметы пропавшего:

  • рост примерно 160-165 сантиметров;
  • голубые глаза;
  • был одет в синюю джинсовую куртку, коричневый свитер в полоску, черно-серые трико и черные тканевые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Друздева, просят звонить по номеру телефона: +7 (747) 721-01-51 (Светлана) или 102.

Ранее сообщалось, что завершены поиски 44-летнего чабана, пропавшего на юге Казахстана 2 мая.

Канат Болысбек
