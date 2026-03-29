Мир

В Испании провели эвтаназию жертве группового изнасилования

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 05:59 Фото: pexels
Испанке Ноэлии Кастильо, страдающей от депрессии и парализованной ниже пояса из-за прыжка из окна, которую она предприняла после группового изнасилования, совершенного над ней, провели процедуру эвтаназии, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, процедуру изначально планировали провести 24 августа 2024 года, но из-за вмешательства отца девушки эвтаназию перенесли.

Мужчина через суд пытался запретить Ноэлии пройти процедуру, настаивая, что она не может принимать решения из-за тяжелого психического состояния.

По данным издания, девушке пришлось ждать решения пяти отдельных судов, которые рассматривали ее дело, прежде чем ее допустили к возможности пройти процедуру эвтаназии. В феврале конституционный суд Испании отклонил апелляцию отца девушки, который пытается лишить ее права на эвтаназию.

Жительницу Испании парализовало после прыжка из окна пятого этажа в октябре 2022 года. С тех пор 25-летняя девушка мучается хронической нестерпимой болью без прогноза на выздоровление, поэтому она решилась на эвтаназию.

Ранее пропавшую в Таиланде россиянку нашли спустя три месяца в братской могиле.

Аксинья Титова
