Из Кыргызстана спустя 13 лет экстрадирован казахстанец, подозреваемый в групповом изнасиловании

Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из Кыргызстана экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за групповое изнасилование, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 июля 2025 года заявили в пресс-службе ГП РК:

"В 2012 году в Жамбылской области подозреваемый совместно с другими шестью лицами, пригласив двух девушек на мероприятие, подмешали им в напитки клофелин и, приведя их в беспомощное состояние, совершили половой акт против их воли. Соучастники преступления ранее осуждены к различным срокам наказания, за исключением фигуранта, который скрылся и 13 лет находился в розыске".

В апреле текущего года он задержан в Бишкеке и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе отметили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что по запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел (МВД) РК в столице Египта – Каире – задержан казахстанец, находившийся в международном розыске.