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Мир

Илон Маск о групповых изнасилованиях в Британии: Это хуже, чем вы можете себе представить

американский миллиардер Илон Маск призвал обратить внимание на изнасилования девочек в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 22:31 Фото: wikimedia.org
Американский миллиардер Илон Маск высказался о массовых групповых изнасилованиях в Британии, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х (Бывшая Twitter).

"Для тех, кто сомневается в жестокости и извращенности массовых групповых изнасилований маленьких девочек в Британии, обратитесь к первоисточнику и прочитайте стенограммы суда. Я так и сделал. Это хуже, чем вы можете себе представить", – написал Маск.

До этого иностранные СМИ писали, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании.

На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он также выразил мнение о том, что настоящая причина, по которой дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это приведет к обвинению Стармера.

Ранее 14-летняя казахстанка призналась, что ее насиловали родственники.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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