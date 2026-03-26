Мир

Пропавшую в Таиланде россиянку нашли спустя три месяца в братской могиле

Бангкок, Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 03:30 Фото: pexels
Гражданку России Веронику Партнову, пропавшую в декабре 2025 года, нашли похороненной в Бангкоке. Об этом рассказали российские волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как поясняет AиФ, женщину похоронили во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда в Бангкоке. В это учреждение ее тело доставили из Паттайи.

Россиянка из Башкирии перестала связываться с родственниками в конце прошлого года. Выяснилось, что местные власти обнаружили ее тело в квартире в кондоминиуме в Паттайе 27 декабря.

Фото: фото из соцсетей

Теперь тело нашли в братской могиле в Бангкоке. 27 декабря, накануне смерти, девушка звонила брату, просила перевести ей 300 тысяч рублей, и потом перестала выходить на связь.

В убийстве женщины подозревают ее бывшего начальника с которым их связывали романтические отношения. Они жили в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. Мужчина сам пришел в полицию и признался в том, что избил Веронику во время конфликта. От полученных травм женщина скончалась, не приходя в сознание. Подозреваемого отправили в тюрьму, пока идет расследование.

Мужчина забросил социальные сети два месяца назад, у него есть жена и двое маленьких сыновей.

Родственники убитой хотели перевезти ее останки на родину в Уфу, но в ходе общения с волонтером те начали вести себя странно.

"Мы сказали, что надо прилететь в Таиланд кровным родственникам и провести анализ ДНК. Катя пояснила, что это невозможно: загранпаспортов нет ни у кого, к тому же это еще и накладно. Есть второй путь: эксгумация, вывоз тела и анализ ДНК уже в России, но он еще дороже", – рассказала волонтер.

После этого двоюродная сестра изменила данные в соцсетях, закрыла профиль, удалила свои реплики переписки.

Ранее сообщалось, что звезду реалити-шоу тоже нашли мертвым в канале в Таиланде.

Аксинья Титова
