Грузовик с 12 тоннами шоколада угнали в Италии

грузовик с шоколадом, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 13:20 Фото: сгенерировано нейросетью редактором Zakon.kz
В Европе украли крупную партию батончиков KitKat – почти 414 тысяч штук, или около 12 тонн продукции, сообщает Zakon.kz.

26 марта 2026 года во время перевозки по Европе был угнан грузовик с "новой линейкой шоколада". По данным источников, речь идет о 413 793 батончиках, пишет The Guardian.

Представитель Nestle, которой принадлежит бренд KitKat, подтвердил факт кражи изданию Guardian. В компании сообщили, что ведут расследование совместно с местными властями и партнерами по цепочке поставок.

Согласно заявлению Nestle, грузовик выехал с завода в центральной Италии и направлялся в Польшу, когда произошло ограбление. На данный момент ни автомобиль, ни похищенный шоколад не найдены. В ходе инцидента никто не пострадал.

"Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat. Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли более 12 тонн нашего шоколада", – говорится в заявлении Nestle.

В компании также отметили, что кражи грузов становятся все более серьезной проблемой для бизнеса, поскольку преступники используют более изощренные схемы. Nestle заявила, что решила предать огласке этот случай, чтобы привлечь внимание к растущей тенденции.

Украденные батончики относятся к новой линейке KitKat, посвященной "Формуле-1". Они выполнены в форме гоночных автомобилей, при этом сохраняют классическую вафельную основу.

В Nestle предупредили, что продукция может появиться на неофициальных рынках. При этом в компании подчеркнули, что в подобных случаях товар можно отследить по кодам партий, присвоенным отдельным батончикам.

Ранее Nestle оказалась в центре скандала из-за обвинений в торговле фекальной водой.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
