Мир

Мужчина погиб, открыв коробку со взрывным устройством

Фото: unsplash
В России житель села Волоконск Курской области погиб после детонации взрывного устройства, спрятанного в коробке. Об этом 29 марта 2026 года сообщил глава региона Александр Хинштейн, передает Zakon.kz.

Как пишет РЕН-ТВ, Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор добавил, что второй мужчина госпитализирован с осколочным ранением левой руки.

"Двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство. К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб от полученных травм", – сказано в сообщении губернатора.

Ранее похожий инцидент произошел в Павлодаре. Мужчина погиб в результате взрыва неизвестного вещества.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
