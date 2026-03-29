Мужчина погиб, открыв коробку со взрывным устройством

Фото: unsplash

В России житель села Волоконск Курской области погиб после детонации взрывного устройства, спрятанного в коробке. Об этом 29 марта 2026 года сообщил глава региона Александр Хинштейн, передает Zakon.kz.

Как пишет РЕН-ТВ, Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор добавил, что второй мужчина госпитализирован с осколочным ранением левой руки. "Двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство. К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб от полученных травм", – сказано в сообщении губернатора. Ранее похожий инцидент произошел в Павлодаре. Мужчина погиб в результате взрыва неизвестного вещества.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: