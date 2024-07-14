Покушение на Трампа: в машине подозреваемого нашли взрывные устройства

В автомобиле 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушение на жизнь экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства, сообщает Zakon.kz.

По информации WSJ, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании.

"Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа", — указано в материале издания.

Ранее ФБР подтвердило, что стрельбу устроил Томас Мэтью Крукс. Оружие, из которого он стрелял в экс-президента, было приобретено законно его отцом. Он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

В ведомстве отметили, что расследование покушения продолжается.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром, 14 июля 2024 года, выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.



Ранее сообщалось, что Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение. Он приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.



