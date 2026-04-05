Трамп "обрушил гнев" на Тегеран и заявил об убийстве руководителей Ирана

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео новых ударов по Тегерану и заявил об убийстве руководителей Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в социальной сети Truth Social.





"В результате этой масштабной атаки в Тегеране были ликвидированы многие иранские военные лидеры, которые плохо и неразумно управляли страной!" – сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон "устроит ад" Тегерану.