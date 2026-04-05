Сейсмолог спрогнозировал, будет ли сильное землетрясение в Турции

Известный турецкий сейсмолог и специалист по землетрясениям Наджи Гёрюр выступил после землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего утром 4 апреля в провинции Ван, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haber Global, ученый оценил ситуацию и высказался о вероятности повторных подземных толчков.





Последнее сейсмособытие, эпицентр которого был в районе Тушба провинции Ван, ощущалось в соседних провинциях Агры, Битлисе, Игдыре и Хаккари, вызвав панику среди населения.

По словам сейсмолога, толчки произошли между линиями разлома Ван-Ешилкёшк.





Он считает, что данная сейсмическая зона потенциально может вызывать землетрясения магнитудой до 7. И добавил, что сейчас более мощных подземных толчков не ожидается.

