Мир

Сейсмолог спрогнозировал, будет ли сильное землетрясение в Турции

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 06:25 Фото: Zakon.kz
Известный турецкий сейсмолог и специалист по землетрясениям Наджи Гёрюр выступил после землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего утром 4 апреля в провинции Ван, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haber Global, ученый оценил ситуацию и высказался о вероятности повторных подземных толчков.


Последнее сейсмособытие, эпицентр которого был в районе Тушба провинции Ван, ощущалось в соседних провинциях Агры, Битлисе, Игдыре и Хаккари, вызвав панику среди населения.

По словам сейсмолога, толчки произошли между линиями разлома Ван-Ешилкёшк.


Он считает, что данная сейсмическая зона потенциально может вызывать землетрясения магнитудой до 7. И добавил, что сейчас более мощных подземных толчков не ожидается.

Ранее мы писали о том, что Трамп "обрушил гнев" на Тегеран и заявил об убийстве руководителей Ирана.

Аксинья Титова
