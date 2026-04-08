Землетрясение произошло в Каспийском море

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Казахстанского Национального Центра данных, 8 апреля 2026 года в 14:05 по времени Астаны в прибрежной зоне Азербайджана произошло землетрясение.

Магнитуда землетрясения – 5.4, энергетический класс – K=13, глубина – h=64 км.

Центр сейсмологической службы России сообщил, что землетрясение ощущалось силой 3-4 балла в некоторых районах Азербайджана.

6 апреля в Казахстане опровергли распространяемую информацию о предстоящем землетрясении в Актау.