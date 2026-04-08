Мир

Землетрясение произошло в Каспийском море

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 16:30 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Казахстанского Национального Центра данных, 8 апреля 2026 года в 14:05 по времени Астаны в прибрежной зоне Азербайджана произошло землетрясение.

Магнитуда землетрясения – 5.4, энергетический класс – K=13, глубина – h=64 км.

Центр сейсмологической службы России сообщил, что землетрясение ощущалось силой 3-4 балла в некоторых районах Азербайджана.

6 апреля в Казахстане опровергли распространяемую информацию о предстоящем землетрясении в Актау.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
