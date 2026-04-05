#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Исторический особняк Муссолини теперь открыт для всех

Виллу Муссолини превратят в культурное и общественное пространство, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 20:45
Мэрия Риччоне на восточном побережье Италии приобрела особняк, где диктатор Бенито Муссолини проводил летние каникулы, сообщает Zakon.kz.

По информации MVNU со ссылкой на мэра Даниэлы Анджелини, покупка на аукционе стала "актом любви и дальновидности", который не позволил виллу приобрести бывшему члену неофашистской партии.

Дом был построен в 1893 году и куплен второй женой Муссолини Ракеле в 1934-м. Семья диктатора расширила виллу, сделав 20 комнат и теннисный корт. После Второй мировой войны здание перешло в общественную собственность и использовалось как клиника и ресторан.

В последние десятилетия вилла несколько раз меняла владельцев и была открыта для посетителей как выставочное пространство. Сейчас мэрия планирует использовать ее для культурных и социальных мероприятий, сохраняя историческое название "Вилла Муссолини".

По мнению властей, история должна сохраняться, а не "отменяться", чтобы место не стало символом для "фашистских ностальгиков".

Бенито Амилькаре Андреа Муссолини – итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии, диктатор, дуче, возглавлявший фашистскую Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.

Ранее сообщалось, что за миллион долларов продали голову робота из "Звездных войн".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: