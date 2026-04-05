Исторический особняк Муссолини теперь открыт для всех
По информации MVNU со ссылкой на мэра Даниэлы Анджелини, покупка на аукционе стала "актом любви и дальновидности", который не позволил виллу приобрести бывшему члену неофашистской партии.
Дом был построен в 1893 году и куплен второй женой Муссолини Ракеле в 1934-м. Семья диктатора расширила виллу, сделав 20 комнат и теннисный корт. После Второй мировой войны здание перешло в общественную собственность и использовалось как клиника и ресторан.
В последние десятилетия вилла несколько раз меняла владельцев и была открыта для посетителей как выставочное пространство. Сейчас мэрия планирует использовать ее для культурных и социальных мероприятий, сохраняя историческое название "Вилла Муссолини".
По мнению властей, история должна сохраняться, а не "отменяться", чтобы место не стало символом для "фашистских ностальгиков".
Бенито Амилькаре Андреа Муссолини – итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии, диктатор, дуче, возглавлявший фашистскую Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.
Ранее сообщалось, что за миллион долларов продали голову робота из "Звездных войн".