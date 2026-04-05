Исторический особняк Муссолини теперь открыт для всех

Мэрия Риччоне на восточном побережье Италии приобрела особняк, где диктатор Бенито Муссолини проводил летние каникулы, сообщает Zakon.kz.

По информации MVNU со ссылкой на мэра Даниэлы Анджелини, покупка на аукционе стала "актом любви и дальновидности", который не позволил виллу приобрести бывшему члену неофашистской партии.

Дом был построен в 1893 году и куплен второй женой Муссолини Ракеле в 1934-м. Семья диктатора расширила виллу, сделав 20 комнат и теннисный корт. После Второй мировой войны здание перешло в общественную собственность и использовалось как клиника и ресторан.

В последние десятилетия вилла несколько раз меняла владельцев и была открыта для посетителей как выставочное пространство. Сейчас мэрия планирует использовать ее для культурных и социальных мероприятий, сохраняя историческое название "Вилла Муссолини".

По мнению властей, история должна сохраняться, а не "отменяться", чтобы место не стало символом для "фашистских ностальгиков".

Бенито Амилькаре Андреа Муссолини – итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии, диктатор, дуче, возглавлявший фашистскую Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.

April 5, 2026

