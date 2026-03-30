#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

За миллион долларов продали голову робота из "Звездных войн"

Звездные войны, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 08:33 Фото: propstoreauction
На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе на днях продали голову робота C-3PO из фильма "Звездные войны", сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, реквизит использовался в фильме "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар". Лот был единственным экземпляром, доступным коллекционерам.

"C-3PO озвучил первый диалог на экране в "Новой надежде" и является одним из немногих персонажей, появившихся во всех девяти фильмах саги "Звездные войны", что делает его одним из самых запоминающихся роботов в истории кинематографа", – говорится в описании к лоту.

Его цена варьировалась от 350 тыс. до 700 тыс. долларов. Однако, по информации The Guardian, голову удалось продать за 1 058 400 долларов США.

Фото: Facebook/PropStore

Мама "Гарри Поттера" Джоан Роулинг оценила новый сериал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: