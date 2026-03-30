За миллион долларов продали голову робота из "Звездных войн"

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе на днях продали голову робота C-3PO из фильма "Звездные войны", сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, реквизит использовался в фильме "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар". Лот был единственным экземпляром, доступным коллекционерам.

"C-3PO озвучил первый диалог на экране в "Новой надежде" и является одним из немногих персонажей, появившихся во всех девяти фильмах саги "Звездные войны", что делает его одним из самых запоминающихся роботов в истории кинематографа", – говорится в описании к лоту.

Его цена варьировалась от 350 тыс. до 700 тыс. долларов. Однако, по информации The Guardian, голову удалось продать за 1 058 400 долларов США.

