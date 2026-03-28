Кайли Дженнер продает свой роскошный особняк за 20 млн долларов

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер выставила на продажу свой особняк в Калифорнии за 20 млн долларов. Эту недвижимость бизнесвумен приобрела, когда ей было всего 17 лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, речь идет о двухэтажном белом доме площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, расположенном в элитном пригороде Лос-Анджесела, Хидден-Хиллз.

Дженнер приобрела его 10 лет назад, когда ей было 17 лет, за 12 млн долларов, и провела в нем основательный ремонт. Теперь звезда просит за объект 20 млн долларов (почти 9,7 млрд тенге).

В особняке обустроены восемь спален и столько же ванных комнат, а также частный кинотеатр, игровая комната с баром, кабинет с камином, тренажерный зал, спа-зона и просторная кухня для шеф‑повара. Помимо этого, на участке размером 0,57 гектара есть бассейн, гидромассажная ванна, летняя кухня, кострище, детский игровой домик и парковка на восемь автомобилей.

Сейчас Дженнер возводит новый дом, который находится неподалеку на участке, который она купила в 2020-м за 15 миллионов долларов.

