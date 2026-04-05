Мир

Завтра будет поздно: Иран сделал тревожное заявление после слов Трампа

Иран обвинил Трампа в угрозах военных преступлений после резкого заявления, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 23:52 Фото: freepik
Постоянное представительство Ирана в ООН отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики.

"Президент США вновь открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения в Иране. Он заявил, что: "Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов. Все в одном флаконе, ничего подобного не будет!" Если бы совесть ООН была жива, она не осталась бы в молчании перед лицом открытой и бесстыжей угрозы со стороны разжигающего войну президента США нацелиться на гражданскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В заявлении представительство Ирана в ООН отметило, что "Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну".


"Это прямое и публичное подстрекательство к терроризации гражданского населения и явное доказательство намерения совершить военное преступление. Международное сообщество и все государства имеют юридические обязательства предотвратить такие чудовищные акты военных преступлений. Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно", – резюмировали политики.

Ранее американский лидер заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон "устроит ад" Тегерану.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
