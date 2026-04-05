Завтра будет поздно: Иран сделал тревожное заявление после слов Трампа
Постоянное представительство Ирана в ООН отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики, сообщает Zakon.kz.
В соцсети X (бывшая Twitter) осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики.
"Президент США вновь открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения в Иране. Он заявил, что: "Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов. Все в одном флаконе, ничего подобного не будет!" Если бы совесть ООН была жива, она не осталась бы в молчании перед лицом открытой и бесстыжей угрозы со стороны разжигающего войну президента США нацелиться на гражданскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.
В заявлении представительство Ирана в ООН отметило, что "Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну".
"Это прямое и публичное подстрекательство к терроризации гражданского населения и явное доказательство намерения совершить военное преступление. Международное сообщество и все государства имеют юридические обязательства предотвратить такие чудовищные акты военных преступлений. Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно", – резюмировали политики.
Once again, the U.S. President openly threatens to destroy infrastructure essential to civilian survival in Iran. He stated that: “Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. all wrapped up in one, there will be nothing like it!!!”— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 5, 2026
If the conscience of the United Nations…
Ранее американский лидер заявил, что у Ирана есть 48 часов на принятие условий США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, после чего Вашингтон "устроит ад" Тегерану.
Читайте также
