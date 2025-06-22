Трамп дал оценку атаки США ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации оценил удары по ядерным объектам Ирана, сообщает Zakon.kz.

Он назвал удар массированным и точным, в результате которого ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Со слов Трампа, Иран – хулиган Ближнего Востока.

"Они должны заключить мир. Иначе будущие атаки будут более масштабными и проводить их будет легче", – отметил Трамп.

Трамп убежден, что осталось много целей. Минувшую ночь он назвал самой трудной.

"Если мир не наступит, мы займемся другими целями. Либо будет мир, либо Иран ждет куда более серьезная трагедия". Дональд Трамп

President Donald J. Trump Delivers Address to the Nation, June 21, 2025 https://t.co/yutRDvtWv0 — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

Трамп также поблагодарил Нетаньяху и заявил, что они работали "как команда". Он анонсировал пресс-конференцию Пентагона об ударах, которая пройдет сегодня в 17:00 по времени Казахстана.

После атаки США ядерных объектов Ирана Куба решительно осудила бомбардировку, а Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа.