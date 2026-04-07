Американский президент рассказал о планах "уничтожить Иран за одну ночь"
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме сказал, что Иран может быть полностью уничтожен всего за одну ночь, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, до этого Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, потребовав открыть Ормузский пролив.
Глава Белого дома также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.
Теперь же Трамп адресовал Ирану новые угрозы.
"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", – пригрозил президент США.
Ранее Иран сделал тревожное заявление после слов Трампа.
Читайте также
