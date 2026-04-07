Американский президент рассказал о планах "уничтожить Иран за одну ночь"

Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме сказал, что Иран может быть полностью уничтожен всего за одну ночь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, до этого Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, потребовав открыть Ормузский пролив. Глава Белого дома также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. Теперь же Трамп адресовал Ирану новые угрозы. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", – пригрозил президент США. Ранее Иран сделал тревожное заявление после слов Трампа.

