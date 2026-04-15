Фисташки становятся едой для богатых

Фисташки превратились в продуктовую роскошь из-за небывалого роста цен, сообщает Zakon.kz.

Мировые цены на фисташки выросли до максимального уровня за последние восемь лет на фоне ситуации в Иране, которая нарушила глобальные цепочки поставок и усугубила дефицит на рынке. Об этом пишет THE STRAITSTIMES.

Иран является вторым крупнейшим производителем фисташек в мире. Этот орех широко употребляется как самостоятельный продукт, а также используется в производстве:

мороженого;

шоколада;

напитков.

Однако вооруженный конфликт привел к сокращению поставок, тогда как спрос со стороны потребителей продолжает стремительно расти.

"Ситуацию усугубили слабый урожай 2025 года и перебои со связью в январе во время подавления протестов, что затруднило координацию экспорта", – говорится в публикации.

Дополнительным фактором роста цен стал всплеск спроса. Популярность фисташек резко увеличилась после того, как в конце 2023 года в соцсетях, включая TikTok и Instagram, стали вирусными шоколадные батончики с фисташковой начинкой, известные как "дубайский шоколад". Это подстегнуло потребление в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Крупные пищевые бренды расширили линейки продукции с фисташками, а сеть кофеен Starbucks популяризировала напитки с этим вкусом.

"На фоне перебоев в торговле и логистике в марте цена фисташек достигла 4,57 доллара за фунт – это максимум с мая 2018 года. Судоходные компании при этом начали отменять новые заказы на поставки в регион Ближнего Востока с начала марта", – пишет THE STRAITSTIMES.

На этом фоне производители продуктов могут пойти на;

повышение цен;

изменение рецептур;

замену фисташек более дешевыми орехами.

При этом полностью заменить их сложнее, особенно в качестве основного ингредиента.

"Летом 2026 года продукты с фисташковым вкусом могут стать менее насыщенными или встречаться реже", – отмечают участники рынка.

