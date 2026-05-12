Еда или нефть: как война в Иране подрывает продовольственную безопасность

Согласно апрельским данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на продовольственные товары демонстрирует рост третий месяц подряд. В апреле показатель достиг в среднем 130,7 пункта, что на 1,6% выше мартовского уровня, сообщает Zakon.kz.

Растительное масло как замена нефти

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, согласно докладу ФАО, глобальные цены на еду в мире выросли на 2,0% – это сложная механика взаимодействия энергетического сектора, геополитики и климата.

Главный удар по кошелькам нанесли растительные масла – индекс в этой категории взлетел сразу на 5,9%, достигнув максимума с июля 2022 года. Дорожают сразу все ключевые виды: пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Механика процесса проста: когда цены на нефть "летят" вверх, многие государства начинают активно стимулировать производство биотоплива. В итоге растительные масла из категории "еда" переходят в категорию "энергоресурс".

Их массово скупают для заправки машин, создавая дефицит на пищевом рынке. Ситуацию усугубляют опасения по поводу снижения производства в Юго-Восточной Азии и дефицит предложения из Черноморского региона.

Кризис в Ормузском проливе и судьба зерновых

Ситуация с зерновыми культурами остается крайне напряженной из-за блокировки ключевых транспортных артерий. Фактическое закрытие Ормузского пролива стало мощным источником давления на рынок. Индекс цен на зерновые вырос на 0,8% за месяц.

Основной удар пришелся на пшеницу. Помимо логистических сбоев, на цены влияют прогнозы на будущий сезон. Высокие затраты на энергию привели к удорожанию удобрений.

В результате фермеры начинают менять структуру посевов зерновых в 2026 году, отдавая предпочтение культурам, которые требуют меньше ресурсов.

Это решение в сочетании с засушливой погодой в США и Австралии создает предпосылки для дефицита в будущем. Прогноз мирового производства пшеницы на 2026 год снижен до 817 миллионов тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Рынок риса также не остался в стороне: индекс цен на все виды риса вырос на 1,9%. Это обусловлено тем, что в странах-экспортерах резко подскочили издержки на производство и маркетинг после подорожания нефти и ее производных.

Мясо вверх, молоко вниз

Особого внимания заслуживает ситуация в мясном секторе. В апреле индекс цен на мясо вырос на 1,2% к марту и на 6,4% к прошлому году, достигнув нового исторического максимума. Говядина подорожала из-за ограниченных поставок из Бразилии, где идет процесс восстановления поголовья. Дополнительно на цены давит высокий спрос со стороны Китая.

В то же время цены на птицу растут из-за необходимости перенаправлять поставки через Красное море. На этом фоне молочная продукция и сахар стали редкими примерами снижения цен. Молочный индекс упал на 1,1%, а сахар подешевел сразу на 4,7% (и на 21,2% к уровню прошлого года) благодаря хорошим видам на урожай в Китае и Таиланде.

Будущее под знаком вопроса

Несмотря на текущий рост цен, эксперты ФАО отмечают, что глобальная система пока сохраняет устойчивость за счет запасов прошлых лет. Прогноз мирового производства зерновых на 2025-2026 годы остается оптимистичным – около 3040 миллионов тонн, что на 6,0% больше предыдущего года.

Однако долгосрочные риски остаются высокими. Если ситуация в Ормузском проливе не стабилизируется, а стоимость нефти останется высокой, продовольствие будет продолжать дорожать. Мировое сообщество оказывается в ситуации, когда цена хлеба на столе напрямую зависит от цен на бензин в баке автомобиля.

Ранее мы рассказали, как на фоне мировых конфликтов Казахстан стал основным экспортерам зерна в страны Центральной Азии. Так, в 2025 году туда было отправлено 6,3 млн тонн. Это на 30% больше, чем годом ранее. Вторым заметным направлением стал Китай. Экспорт зерна туда достиг 1,8 млн тонн, увеличившись на 27%. Рост поставок связан с развитием транспортных коридоров и совершенствованием процедур транзита.