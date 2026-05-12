#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
461.26
542.58
6.18
Финансы

Еда или нефть: как война в Иране подрывает продовольственную безопасность

Война в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:07 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Согласно апрельским данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на продовольственные товары демонстрирует рост третий месяц подряд. В апреле показатель достиг в среднем 130,7 пункта, что на 1,6% выше мартовского уровня, сообщает Zakon.kz.

Растительное масло как замена нефти

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, согласно докладу ФАО, глобальные цены на еду в мире выросли на 2,0% – это сложная механика взаимодействия энергетического сектора, геополитики и климата.

Главный удар по кошелькам нанесли растительные масла – индекс в этой категории взлетел сразу на 5,9%, достигнув максимума с июля 2022 года. Дорожают сразу все ключевые виды: пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Механика процесса проста: когда цены на нефть "летят" вверх, многие государства начинают активно стимулировать производство биотоплива. В итоге растительные масла из категории "еда" переходят в категорию "энергоресурс".

Их массово скупают для заправки машин, создавая дефицит на пищевом рынке. Ситуацию усугубляют опасения по поводу снижения производства в Юго-Восточной Азии и дефицит предложения из Черноморского региона.

Кризис в Ормузском проливе и судьба зерновых

Ситуация с зерновыми культурами остается крайне напряженной из-за блокировки ключевых транспортных артерий. Фактическое закрытие Ормузского пролива стало мощным источником давления на рынок. Индекс цен на зерновые вырос на 0,8% за месяц.

Основной удар пришелся на пшеницу. Помимо логистических сбоев, на цены влияют прогнозы на будущий сезон. Высокие затраты на энергию привели к удорожанию удобрений.

В результате фермеры начинают менять структуру посевов зерновых в 2026 году, отдавая предпочтение культурам, которые требуют меньше ресурсов.

Это решение в сочетании с засушливой погодой в США и Австралии создает предпосылки для дефицита в будущем. Прогноз мирового производства пшеницы на 2026 год снижен до 817 миллионов тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Рынок риса также не остался в стороне: индекс цен на все виды риса вырос на 1,9%. Это обусловлено тем, что в странах-экспортерах резко подскочили издержки на производство и маркетинг после подорожания нефти и ее производных.

Мясо вверх, молоко вниз

Особого внимания заслуживает ситуация в мясном секторе. В апреле индекс цен на мясо вырос на 1,2% к марту и на 6,4% к прошлому году, достигнув нового исторического максимума. Говядина подорожала из-за ограниченных поставок из Бразилии, где идет процесс восстановления поголовья. Дополнительно на цены давит высокий спрос со стороны Китая.

В то же время цены на птицу растут из-за необходимости перенаправлять поставки через Красное море. На этом фоне молочная продукция и сахар стали редкими примерами снижения цен. Молочный индекс упал на 1,1%, а сахар подешевел сразу на 4,7% (и на 21,2% к уровню прошлого года) благодаря хорошим видам на урожай в Китае и Таиланде.

Индекс цен на еду, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:07

Фото: Zakon.kz

Будущее под знаком вопроса

Несмотря на текущий рост цен, эксперты ФАО отмечают, что глобальная система пока сохраняет устойчивость за счет запасов прошлых лет. Прогноз мирового производства зерновых на 2025-2026 годы остается оптимистичным – около 3040 миллионов тонн, что на 6,0% больше предыдущего года.

Однако долгосрочные риски остаются высокими. Если ситуация в Ормузском проливе не стабилизируется, а стоимость нефти останется высокой, продовольствие будет продолжать дорожать. Мировое сообщество оказывается в ситуации, когда цена хлеба на столе напрямую зависит от цен на бензин в баке автомобиля.

Ранее мы рассказали, как на фоне мировых конфликтов Казахстан стал основным экспортерам зерна в страны Центральной Азии. Так, в 2025 году туда было отправлено 6,3 млн тонн. Это на 30% больше, чем годом ранее. Вторым заметным направлением стал Китай. Экспорт зерна туда достиг 1,8 млн тонн, увеличившись на 27%. Рост поставок связан с развитием транспортных коридоров и совершенствованием процедур транзита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель
11:06, 07 марта 2025
Виноваты лук, капуста и картофель: главные драйверы продовольственной инфляции в Казахстане – овощи
цены на продукты, овощи, еда
15:14, 14 марта 2025
Цены на еду: какие продукты питания стали дешевле в Казахстане
Овощи, супермаркет, маркет, магазин, продуктовый магазин
14:46, 25 июля 2025
Продовольственная инфляция в Казахстане: цены на овощи рвут шаблоны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
13:24, Сегодня
Ига Швёнтек оказалась круче Елены Рыбакиной в элитном рейтинге побед над топ-теннисистками
Ергали не выступит среди вольников
13:12, Сегодня
Алишер Ергали может отказаться от участия в Кубке Казахстана как борец - "вольник"
Дата и время четвертьфинала Рыбакиной
13:11, Сегодня
Определены дата и время битвы Елены Рыбакиной за полуфинал "тысячника" в Риме
Посещаемость матчей 9 тура КПЛ
12:31, Сегодня
Стало известно количество болельщиков, посетивших матчи девятого тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: