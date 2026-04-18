Павел Дуров раскритиковал брак, СМИ и банки

Известный миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров высказался о том, что считает "обманом", перечислив ряд общественных институтов и явлений, сообщает Zakon.kz.

Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

В список, по его словам, входят фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, "независимые" СМИ, "неправительственные" организации, а также города, страны и "сама реальность". Пост стал ответом на вопрос пользователя о том, что воспринимается как норма, но является крупнейшим обманом.

Pharma. Food industry. Schools. Banking system. Marriage. Taxation. Luxury. “Independent” media. “Non-governmental” organizations. Cities. Countries. Reality itself. — Pavel Durov (@durov) April 17, 2026

В ответ на уточнение о браке Дуров заявил, что рассматривает его как "пожизненный эксклюзивный контракт с крайне дорогими условиями расторжения", без гарантированных обязательств и результатов. По его словам, такая форма отношений также связана с высокими эмоциональными издержками и вмешательством третьих сторон.



