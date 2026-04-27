22 монаха задержали за перевозку более 110 килограммов наркотиков

На Шри-Ланке судят 22 монаха, после того как их задержали в международном аэропорту Бандаранаике. У них извлекли наркотики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на Daily Mirror Online, их заключили под стражу на семь дней для проведения допроса. Подозреваемых арестовали с более чем 110 килограммами запрещенных веществ. Стоимость изъятого на черном рынке оценивается в сотни миллионов долларов.

Группа монахов была перехвачена сотрудниками полицейского управления по борьбе с наркотиками поздно вечером 25 апреля по прибытии рейса из Таиланда.

В багаже, который перевозили подозреваемые, обнаружили наркотики, спрятанные в ложных отсеках – около 5 кг в каждой сумке.

Большинство задержанных – молодые монахи младше 30 лет, стремящиеся к высшему образованию. Их заманили в преступность обещаниями бесплатных авиабилетов, проживания и питания, заявив, что они будут перевозить "учебные материалы и сладости" для школьников.

