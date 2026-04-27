Новые подробности по делу казахстанца, задержанного в Грузии, раскрыли в МИД РК

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня, 27 апреля 2026 года, раскрыли новые подробности по делу гражданина РК, которого задержали в Грузии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства подтвердили информацию о задержании 22 апреля в Имеретинском регионе Грузии гражданина РК А. Дастана.

"По имеющимся данным, правоохранительными органами Грузии нашему гражданину инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела", – уточнили в пресс-службе МИД РК в понедельник.

Отмечается, что вопрос находится на контроле министерства.

"В очередной раз призываем сограждан строго соблюдать законодательство стран пребывания". Пресс-служба МИД РК

Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что расследование ведется по статье 260. По предварительным данным, изначально рассматривался п. 6 данной статьи, который предусматривает наказание в виде лишения свободы от 20 лет до пожизненного заключения. Но в МИД РК нам уточнили, что дело рассматривается по п. 1 ст. 260 УК Грузии, который предусматривает до 6 лет лишения свободы.

О том, что в Грузии задержан 18-летний казахстанец и что ему грозит пожизненное, стало известно 26 апреля 2026 года.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что операция по задержанию проходила в регионе Имеретия. Вместе с гражданином Казахстана под стражу был взят гражданин Украины: оба фигуранта 2008 года рождения. Отмечалось, что задержания проводились в разное время. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.