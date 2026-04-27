#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Новые подробности по делу казахстанца, задержанного в Грузии, раскрыли в МИД РК

казахстанец, задержанный в Грузии, полицейские Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:39 Фото: Facebook/MIAofGeorgia
В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня, 27 апреля 2026 года, раскрыли новые подробности по делу гражданина РК, которого задержали в Грузии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства подтвердили информацию о задержании 22 апреля в Имеретинском регионе Грузии гражданина РК А. Дастана.

"По имеющимся данным, правоохранительными органами Грузии нашему гражданину инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела", – уточнили в пресс-службе МИД РК в понедельник.

Отмечается, что вопрос находится на контроле министерства.

"В очередной раз призываем сограждан строго соблюдать законодательство стран пребывания".Пресс-служба МИД РК

Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что расследование ведется по статье 260. По предварительным данным, изначально рассматривался п. 6 данной статьи, который предусматривает наказание в виде лишения свободы от 20 лет до пожизненного заключения. Но в МИД РК нам уточнили, что дело рассматривается по п. 1 ст. 260 УК Грузии, который предусматривает до 6 лет лишения свободы.

О том, что в Грузии задержан 18-летний казахстанец и что ему грозит пожизненное, стало известно 26 апреля 2026 года.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что операция по задержанию проходила в регионе Имеретия. Вместе с гражданином Казахстана под стражу был взят гражданин Украины: оба фигуранта 2008 года рождения. Отмечалось, что задержания проводились в разное время. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: