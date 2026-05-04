Мир

Астронавт снял загадочный огненный шар, промчавшийся под МКС

космический объект, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 14:34 Фото: X/Astro_ChrisW
Находящийся на Международной космической станции (МКС) астронавт NASA Крис Уильямс вглядывался в космос, чтобы увидеть приближение грузового "Прогресса", а запечатлел нечто впечатляющее, сообщает Zakon.kz.

Он успел зафиксировать пролетевший под МКС огненный шар, разрушившийся при входе в атмосферу Земли.

"27 апреля примерно в 22:40 по Гринвичу я находился в куполе @Space_Station. И увидел нечто действительно интересное. Я сканировал небо, пытаясь уловить проблеск приближающегося транспортного корабля "Прогресс МС-34", который вез новые припасы. Как раз когда мы пролетали над Западной Африкой, я увидел яркий объект прямо под нами, проносящийся через верхние слои атмосферы. Я увидел, как его хвост удлинился, а затем распался на дождь из мелких осколков. Думаю, это, должно быть, был какой-то кусок орбитального мусора или спутник, распадающийся при входе в атмосферу. Это было настоящее световое шоу!" – поделился в X Крис Уильямс.

Уильямс – начинающий космонавт, проходящий восьмимесячную командировку на МКС. Он прибыл на орбитальную лабораторию 27 ноября на борту космического корабля "Союз", на борту которого также находились два космонавта – Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, пишет Space.com.

Огненный шар, который видел Уильямс, возможно, был вызван запуском "Прогресса": верхняя ступень ракеты "Союз", которая вывела "Прогресс-95" на орбиту, по-видимому, вошла в атмосферу в нужное время и в нужном месте, чтобы вызвать это небесное зрелище.

Космический корабль "Прогресс МС-34", также известный как "Прогресс-95", стартовал 26 апреля в 03:22 по казахстанскому времени с космодрома "Байконур".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
