Внезапная эвакуация экипажа с МКС: раскрыта тайна, что случилось с космонавтом

Астронавт NASA Майк Финк раскрыл, что с ним произошло на Международной космической станции (МКС) в январе 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По словам космонавта, 7 января он ужинал после подготовки к выходу в открытый космос на следующий день, когда у него неожиданно пропал голос. Он просто потерял способность говорить, при этом никакой боли не испытывал. Встревоженные товарищи по экипажу, увидев его состояние, немедленно запросили помощь у врачей на Земле.

"Это произошло совершенно неожиданно. Все случилось невероятно быстро", – сказал он в интервью Associated Press.

59-летний Финк рассказал, что приступ длился примерно 20 минут, после чего ему стало лучше. И сейчас он чувствует себя хорошо. Ничего подобного раньше не случалось.

Он отметил, что причина этого события до сих пор остается загадкой. Врачи исключили сердечный приступ. Все возможные варианты могут быть связаны с невесомостью.

10 января 2026 года стало известно, что NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов. В состав Crew-11 входили Майк Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и Олег Платонов. СМИ гадали, кому же из этой миссии стало плохо. Но NASA держало имя в секрете, следуя принципам конфиденциальности. Сам Финк на пресс-конференции рассказывал, что в тот момент "очень кстати пришелся бортовой аппарат УЗИ, который использовал экипаж, когда 7 января, за день до запланированного выхода в открытый космос, возникла медицинская проблема". А в феврале агентство все же раскрыло, что экипаж экстренно эвакуировали из-за Майка Финка.