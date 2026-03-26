"Уничтожь его огнем!": астронавт показал инопланетный объект с "щупальцами" на МКС
Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал в соцсетях снимок причудливого объекта с "щупальцами", растущего на Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.
Как рассказал космонавт, это Спудник-1, орбитальная картофелина. По словам Петтита, во время экспедиции-72 он взял картошку для своего космического сада.
"Этим я занимался в свободное от дежурств время. Это ранний фиолетовый сорт картофеля с липучкой для крепления в моем импровизированном террариуме с лампой для роста растений. Картофель – одно из самых эффективных растений по соотношению съедобной питательной ценности к общей массе растения (включая корни). Признанный Энди Уиром в его книге/фильме "Марсианин", картофель займет свое место в будущих исследованиях космоса. Так что я подумал, что хорошо начать прямо сейчас!" – рассказал астронавт в X.
Он также отметил, что все растения, которые выращивал когда-либо в космосе, росли гораздо медленнее, чем на Земле.
Пользователи Сети выразили недоумение по поводу внешнего вида космической картошки:
- Картофелезавр.
- Убей его огнем!
- Бро, я реально подумал, что это какое-то яйцо вылупляется.
- Похоже на мимика, вылупляющегося из яйца (имеется в виду фильм "Добыча" 2017 года).
Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!— Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026
I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.
pic.twitter.com/MXsoV20vJ8
