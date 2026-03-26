Наука и технологии

"Уничтожь его огнем!": астронавт показал инопланетный объект с "щупальцами" на МКС

выращенная на МКС картошка, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 13:55 Фото: X/astro_Pettit
Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал в соцсетях снимок причудливого объекта с "щупальцами", растущего на Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Как рассказал космонавт, это Спудник-1, орбитальная картофелина. По словам Петтита, во время экспедиции-72 он взял картошку для своего космического сада.

"Этим я занимался в свободное от дежурств время. Это ранний фиолетовый сорт картофеля с липучкой для крепления в моем импровизированном террариуме с лампой для роста растений. Картофель – одно из самых эффективных растений по соотношению съедобной питательной ценности к общей массе растения (включая корни). Признанный Энди Уиром в его книге/фильме "Марсианин", картофель займет свое место в будущих исследованиях космоса. Так что я подумал, что хорошо начать прямо сейчас!" – рассказал астронавт в X.

Он также отметил, что все растения, которые выращивал когда-либо в космосе, росли гораздо медленнее, чем на Земле.

Пользователи Сети выразили недоумение по поводу внешнего вида космической картошки:

  • Картофелезавр.
  • Убей его огнем!
  • Бро, я реально подумал, что это какое-то яйцо вылупляется.
  • Похоже на мимика, вылупляющегося из яйца (имеется в виду фильм "Добыча" 2017 года).

Ранее сообщалось, что на Марсе нашли загадочную пирамидообразную структуру.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Небесная вспышка: астронавт NASA зафиксировала редчайший разряд над грозой
23:36, 05 июля 2025
Небесная вспышка: астронавт NASA зафиксировала редчайший разряд над грозой
SpaceX и NASA отправили астронавтов из четырех стран на МКС
14:04, 27 августа 2023
SpaceX и NASA отправили астронавтов из четырех стран на МКС
NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
22:41, 28 сентября 2024
NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
Читайте также
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
13:49, Сегодня
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
Опубликовано видео сенсационной победы сборной Казахстана в отборе на ЕВРО-2026
13:41, Сегодня
Опубликовано видео сенсационной победы сборной Казахстана в отборе на ЕВРО-2026
Легенда узбекского бокса проигнорировал чемпионат Азии ради боя в Кыргызстане
13:29, Сегодня
Легенда узбекского бокса проигнорировал чемпионат Азии ради боя в Кыргызстане
Топовый тренер объяснил, почему Казахстан отправил сильнейших боксёров на чемпионат Азии
13:13, Сегодня
Топовый тренер объяснил, почему Казахстан отправил сильнейших боксёров на чемпионат Азии
