#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Мир

Женщина испугалась уголовного дела и отдала 67 млн тенге незнакомцу

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 00:49 Фото: magnific
Жительница Сочи лишилась 11 млн рублей (около 67 млн тенге), передав их мошенникам в Москве. Ради встречи с курьером женщина совершила авиаперелет из курортного города в столицу России, передает Zakon.kz.

Как сообщает 5 мая 2026 года телеканал "Рен-ТВ", Женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что ее подозревают в финансировании преступности.

Жительница Сочи тут же перепугалась, тогда злоумышленник рассказал ей, как можно избежать уголовной ответственности. Жертве нужно было действовать по его плану.

Женщина сняла в банке 11 млн (около 67 млн тенге), прилетела в Москву и передала деньги неизвестному, который назвал ей кодовое слово. Вскоре она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 28-летний житель Омской области. Он забрал наличку, перевел ее в криптовалюту и отправил кураторам. В отношении курьера возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее мы писали о пенсионере, который обогатил мошенников на 440 млн тенге, испугавшись уголовного дела.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
01:52, 06 мая 2026
Пенсионерки отдали 8,5 млн тенге ради "спасения детей": циничную схему мошенников раскрыли в СКО
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
00:13, 03 мая 2026
Пенсионер обогатил мошенников на 440 млн тенге, испугавшись уголовного дела
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
01:49, 23 апреля 2026
Сын помог мошенникам украсть у отца 49 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: