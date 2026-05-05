Женщина испугалась уголовного дела и отдала 67 млн тенге незнакомцу

Жительница Сочи лишилась 11 млн рублей (около 67 млн тенге), передав их мошенникам в Москве. Ради встречи с курьером женщина совершила авиаперелет из курортного города в столицу России, передает Zakon.kz.

Как сообщает 5 мая 2026 года телеканал "Рен-ТВ", Женщине позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что ее подозревают в финансировании преступности.

Жительница Сочи тут же перепугалась, тогда злоумышленник рассказал ей, как можно избежать уголовной ответственности. Жертве нужно было действовать по его плану.

Женщина сняла в банке 11 млн (около 67 млн тенге), прилетела в Москву и передала деньги неизвестному, который назвал ей кодовое слово. Вскоре она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 28-летний житель Омской области. Он забрал наличку, перевел ее в криптовалюту и отправил кураторам. В отношении курьера возбуждено дело о мошенничестве.

