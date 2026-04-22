Сын помог мошенникам украсть у отца 49 млн тенге

В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 8 млн рублей (около 49 млн тенге). Причем совершить преступление им помог сын пожилого мужчины, передает Zakon.kz.

Как сообщает 22 апреля 2026 года "Рен-ТВ", он попался на уловку аферистов – по их требованию прилетел в Москву из другого города, провел обыск в квартире родителей и в результате сам отдал мошенникам все сбережения отца.

"Введенный в заблуждение молодой человек забрал из сейфа личные деньги и в тот же день отдал их в подъезде приехавшей девушке. Спустя некоторое время гражданин на Пресненской набережной передал этой же незнакомке ювелирные изделия", – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Помощницей мошенников оказалась местная жительница. Полицейские отследили ее маршрут с помощью записей камер наблюдения.

Выяснилось, что женщина сдала драгоценности в ломбард, а вырученные деньги перевела в криптовалюту и отправила кураторам.

