Стоматолог вырвал сразу 14 зубов у пациента и попал под суд
6 мая во французском департаменте Лозер начался судебный процесс над 61-летним бывшим стоматологом. Его обвиняют в насилии, повлекшем увечья, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Zakon.kz.
Как передает Radio France, бывшего врача Хосе Перейроя Мендеса подозревают в удалении здоровых зубов и установке имплантатов без медицинской необходимости примерно сорока пациентам.
По имеющимся данным, в период с 2018 по 2021 год Хосе Перейра Мендес выставил счета за более чем 500 процедур, которые фактически не проводились, и выполнил десятки ненужных процедур для пациентов.
Всего выявлено 45 пострадавших. У одного из пациентов он вырвал 14 зубов. Обвинение запрашивает 300 тыс. евро компенсации для системы социального обеспечения.
Врачу грозит до десяти лет тюремного заключения.
