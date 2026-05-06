Мир

Стоматолог вырвал сразу 14 зубов у пациента и попал под суд

6 мая во французском департаменте Лозер начался судебный процесс над 61-летним бывшим стоматологом. Его обвиняют в насилии, повлекшем увечья, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Zakon.kz.

Как передает Radio France, бывшего врача Хосе Перейроя Мендеса подозревают в удалении здоровых зубов и установке имплантатов без медицинской необходимости примерно сорока пациентам.

По имеющимся данным, в период с 2018 по 2021 год Хосе Перейра Мендес выставил счета за более чем 500 процедур, которые фактически не проводились, и выполнил десятки ненужных процедур для пациентов.

Всего выявлено 45 пострадавших. У одного из пациентов он вырвал 14 зубов. Обвинение запрашивает 300 тыс. евро компенсации для системы социального обеспечения.

Врачу грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, что нога мужчины навсегда увеличилась в два раза после купания в реке.

Аксинья Титова
