Нога мужчины навсегда увеличилась в два раза после купания в реке

Здоровье мужчины из Англии резко ухудшилось после банального купания в реке. Через день после заплыва у Сэма Пира поднялась температура и появилась боль в паху, затем возникли гриппоподобные симптомы. Его нога стала стремительно увеличиваться в размерах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на LADBible, врачи выяснили, что бактерии из воды проникли в кровь через крошечную трещину на пятке. Антибиотики спасли жизнь британцу, но инфекция необратимо разрушила его лимфатическую систему.

У пациента образовалась лимфедема – нарушение оттока жидкости, вызывающее сильные отеки.

"Ему сказали, что это навсегда, и нога никогда не вернется к прежнему размеру", – пояснила жена Сэма.

Сейчас семья собирает 20 тысяч фунтов стерлингов на операцию в частной клинике, которая должна облегчить состояние Пира. Супруга британца надеется, что его история предостережет других.

