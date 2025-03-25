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Мир

Стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии

стоматолога обвинили в сексуальном насилии на пациентами и сотрудниками в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 22:11 Фото: pixabay
Стоматолог, владеющий клиникой в центральном районе Бразилиа, арестован по подозрению в сексуальном насилии над пациентами и сотрудницами. По данным полиции, на него поступило как минимум четыре заявления от женщин, обвиняющих его в домогательствах и даже изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Metropoles, один из самых резонансных эпизодов произошел в 2012 году. Тогда, по словам пострадавшей, врач изнасиловал ее прямо в стоматологическом кресле. Другие жертвы рассказали, что у дантиста была привычка целовать их без согласия, шлепать по ягодицам и приставать под видом "шуток".

Отмечается, что в октябре 2023 года, завершая лечение одной из пациенток, он дважды ударил ее по ягодицам. Женщина, ошеломленная, покинула клинику, но через два месяца вернулась – и снова подверглась нападению. На этот раз врач попытался поцеловать ее, а когда та отвернулась, схватил, прижал к себе и начал нюхать шею, после чего назвал "красоткой".

Кроме того, пишет портал, одна из работниц клиники заявила, что на протяжении четырех лет терпела домогательства. Чтобы защититься, она кричала, когда врач прикасался к ней. Другую сотрудницу он якобы силой удерживал в кабинете.

Еще один случай связан с молодой пациенткой, которую стоматолог начал чрезмерно хвалить во время приема, вызывая у нее дискомфорт. В конце визита, когда она встала со стула, он шлепнул ее по ягодицам. Девушка не сразу осознала происходящее, но позже вместе с матерью обратилась в полицию.

По версии следствия, врач действовал по одной схеме: сначала заигрывал с жертвами, делал "комплименты", а затем переходил к физическим домогательствам, оставаясь с ними наедине.

Ранее сообщалось, что в Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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