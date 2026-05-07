Хантавирусы начнут мутировать и передаваться от человека к человеку? Ученый дал ответ

Хантавирусы Евразии вряд ли начнут передаваться от человека к человеку, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с РИА Новости 7 мая 2026 года заявил директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, низкая. Роспотребнадзор продолжает мониторить хантавирусную инфекцию на территории Российской Федерации", – подчеркнул специалист.

Скорость генетических изменений у хантавирусов, как отметил Семенов, не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции.

По его словам, соблюдая меры личной гигиены и борясь с грызунами, можно избежать заболевания.

Также в качестве профилактики на очаговых территориях в регионах России должны проводиться специальные обработки.

Как заверил эксперт Роспотребнадзора, для предотвращения завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний на постоянной основе проводится мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса.